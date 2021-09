V.O.T.E. wil in Valkenswaard nieuw geluid laten horen: ‘Er moet weer positief over onze gemeente gesproken worden’

De afkorting staat voor Valkenswaard: Onze Toekomst Eén, vertelt Rens Pijnenburg, een van de zes initiatiefnemers. ,,De mensen hier zijn nogal van het klagen: vaak hoor je op feestjes van vrienden en bekenden wat er allemaal wel niet mis is, of wat er in de loop der jaren verdwenen is. Het leek ons wel een goed idee om daar een positief geluid tegenover te stellen.”

Met ‘ons’ doelt de 21-jarige inwoner van Borkel en Schaft op het gezelschap dat nu aan de basis staat van de nieuwe beweging. ,,We zijn bekenden van elkaar, mensen met dezelfde interesses. Niet alleen uit Valkenswaard zelf, maar ook uit Dommelen en Borkel en Schaft. We zijn nu volop bezig met verder groeien, het zoeken naar mensen die ons willen steunen.”

V.O.T.E. richt zich volgens Pijnenburg op een aantal speerpunten. Huisvesting is er daar één van. ,,Huizen zijn vaak veel te duur. En nu wordt er wel weer wat gebouwd, maar dat heeft wel erg lang geduurd.” Een ander thema waar de nieuwe partij zich op wil richten, is het evenementenbeleid. ,,Als ik bijvoorbeeld naar evenementen in Borkel kijk, lijkt het alsof organisatoren eerder worden tegengewerkt dan dat ze vooruit kunnen. En dan heb ik het niet over coronatijd; daarvóór was dat ook al zo.”

Meer contact met inwoners

Andere aandachtspunten zijn volgens Pijnenburg het ‘verbinden van organisaties en beter en meer contact met de inwoners'. ,,Er moet gewoon weer positief over onze gemeente worden gesproken, we willen onze dorpen positief op de kaart zetten.”

Daarbij was aansluiten bij een bestaande politieke partij voor de initiatiefnemers geen optie. ,,Valkenswaard kent al best veel partijen, maar als je een nieuw geluid wil laten horen, kun je dat toch het beste doen met een nieuwe partij", vindt hij. De oprichters dragen volgens Pijnenburg dan ook geen politiek verleden met zich mee.

Eén zetel

Over het aantal te behalen raadszetels maken de nieuwelingen zich niet al te veel illusies. ,,We gaan het zien, het zou al mooi zijn als we als met één zetel in de raad komen. Maar zelfs als dat niet lukt, willen we toch proberen om in positieve zin iets voor de inwoners te betekenen.”