Vader en dochter Leenders de baas bij de Torentutters in Waalre

‘Ik wil volgend jaar jeugdprins worden”, besloot Sabine Leenders in 2017. Ze wist niet hoe ze het aan moest pakken – het is 17 jaar geleden dat de Waalrese carnavalsvereniging De Torentutters voor het laatst een jeugdprins had – maar ze gaf zich gewoon op.

Voor vader Ronald (46) het sein om zich ook aan te melden, als de opvolger van Prins Erik. ,,Als je toch nog ooit prins wilt worden, waarom dan nu niet?”

En zo geschiedde: vader en dochter vormen dit jaar een dubbel prinsenpaar. Omdat het al zo lang geleden is dat de Torentutters een jeugdprins hadden, bestonden er geen protocollen. De 13-jarige Sabine moest dus alles zelf regelen, van de ambtsketen en de scepter tot de allereerste opkomst, gisteravond in de Doelen. De keuze voor het begeleidende liedje was snel gemaakt volgens de kersverse prinses. ,,We hadden vorig jaar nogal vaak De Sardienendans aangevraagd. In het refrein van dat liedje lijkt het net alsof ze zingen ‘dansen met Sabine’.”

Dansgarde

Dansen is de grote passie van de 2 havo-scholiere, naast paardrijden en tekenen. Al zeven jaar is ze onderdeel van de dansgarde. Dat maakt het wel spannend. ,,De leidster weet ervan, maar de rest niet. Ik heb het hele jaar gewoon meegetraind zodat ze niks door zouden hebben.” De prinses gaat samen met adjudant en vriendin Gwen aan de slag onder het motto ‘Carnaval zit in ons bloed, met dit duo komt dat dees jaar wel goed’.

Geluk hadden de prinsenparen met de kleding. ,,De vaste kledingmaakster bij de Torentutters had gezegd dat ze het nooit meer zou doen”, vertelt Ronald. ,,Maar toen Sabine het vroeg, zei ze ‘voor jou doe ik het’.”

Omdat de vereniging geen apart kindercarnavalsprogramma kent zoals de Keien gaan vader en dochter het feest samen leiden. Wie er op wie gaat letten? ,,Sabine is een grotere carnavalsvierder dan pa en ma”, lacht Ronald. ,,Ze is niet moe te krijgen. Als wij om 1 uur naar huis willen, dan gaat ze nog gerust ergens op de eier. Ik hoop dus dat onze dochter vooral een beetje op mij let.”