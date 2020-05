Vader ’t Pumpke, Bert van Eijndhoven, doet hoedje af

NECROLOGIEVALKENSWAARD - Met zijn grijze, wilde baard en zijn hoedje was Bert van Eijndhoven decennialang een bijzondere verschijning in Valkenswaard. Heel nadrukkelijk bij ‘zijn’ ‘t Pumpke. Op zondag 24 mei is Van Eijndhoven op 84-jarige leeftijd overleden.

Bert van Eijndhoven geniet vooral bekendheid vanwege zijn tomeloze inzet als vrijwilliger voor het plaatselijke jeugd- en jongerenwerk. Dit begon in de jaren zeventig als buurtwerker in zijn eigen Jozefbuurt. Hij was daar lange tijd onder meer voorzitter van de buurtvereniging. Daarbij voelde hij zich vooral in zijn element als organisator van buurtgebonden jeugdactiviteiten.

Zijn maatschappelijke betrokkenheid kreeg later ook gestalte buiten de eigen woonwijk. Zijn charisma en levenswijsheid alsmede het immer positieve mensbeeld is uiteindelijk samengekomen in Huiskamer ’t Pumpke, een ontmoetingsplek voor jong en oud en met klem zonder consumptiedruk. ,,Zijn motto was steeds ‘jong en oud samen sterk’”, verklaart Noud Jansen. Hij is één van de vroegere medewerkers van ’t Pumpke en voor Bert van Eijndhoven jarenlang het vaste aanspreekpunt.

Levenswerk

Van Eijndhoven was in 1984 de initiatiefnemer en gedurende tientallen jaren ook de kartrekker van ’t Pumpke. Hij wilde met de huiskamer bewerkstelligen dat vooral de tieners letterlijk en figuurlijk meer ruimte kregen. In de ontmoeting stond de jeugd bij hem dan ook altijd centraal. Daarbij hechtte hij binnen de vier muren van ’t Pumpke steeds aan een alcoholverbod.

Met zijn Huiskamer heeft Bert van Eijndhoven in 1987 de landelijke trofee van Kern met Pit in de wacht weten te slepen. Jansen: ,,Het is zijn levenswerk geworden.”