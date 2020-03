Valkenswaard: ‘Aarzel niet, vraag om hulp’

VALKENSWAARD - De gemeente Valkenswaard wil tijdens de coronacrisis niemand in de kou laten staan en maakt haar inwoners er op attent dat er professionals in hun buurt zijn tot wie ze zich kunnen richten voor hulp.

Het gaat dan met name om ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken op dit moment. ‘Misschien vindt u het best lastig om hulp te vragen, of denkt u dat uw verzoek te klein is. Wij roepen u op: aarzel niet en vraag gerust om hulp. Of bel, als u even uw hart wilt luchten omdat u zich zorgen maakt over de coronacrisis’, stelt de gemeente in haar berichtgeving.

Inwoners kunnen daartoe contact opnemen met vertegenwoordigers van de burenhulpprogramma's die eerder al in alle wijken zijn opgezet. Hierin trekken wijkcommissies samen op met professionals, die op hun beurt weer door de gemeente worden ondersteund. Bij hen kunnen inwoners terecht met vragen of met een aanbod om hulp te bieden.

Voor Borkel en Schaft en de wijk Kerkakkers, is dorpsondersteuner Nikki van de Moosdijk van Cordaad Welzijn Valkenswaard het aanspreekpunt via 06-57082073 (ma t/m vrij tussen 9.00 en 16.00 uur of spreek eventueel de voicemail in), of via Cordaad Welzijn. Mailen kan ook naar: nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl.