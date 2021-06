Valkenswaard: ‘Afzetting Eurocircuit is wél terecht’

VALKENSWAARD - Het crossterrein op het Eurocircuit in Valkenswaard is terecht afgesloten. De gemeente is dan ook niet van plan de afzetting ongedaan te maken.

Dat stellen burgemeester en wethouders van Valkenswaard in reactie op de noodkreet van Motorsportvereniging (MV) Valkenswaard. Volgens de gemeente is de crossbaan niet te gebruiken 'zonder dat er sprake is van strijdig gebruik van gronden', zo schrijft ze in een brief aan juriste Helma Krijger, die de motorcrossclub juridisch bijstaat.

De motorcrossers vroegen de gemeente vorige maand per brief om een deel van de baan zo snel mogelijk weer open te stellen, omdat de langdurige sluiting de vereniging in ernstige financiële problemen brengt.

Volgens Helma Krijger is de afzetting van de crossbaan aan de Victoriedijk slechts deels terecht. Op een deel van het terrein is crossen in strijd met het bestemmingsplan, stelt zij, maar op een ander deel van de baan is dat niét het geval.

Bestemming bos

De gemeente bestrijdt dat. Uit tekeningen blijkt volgens de gemeente dat het middenstuk dat het noordelijk en zuidelijk deel van de crossbaan met elkaar verbindt, formeel gezien de bestemming ‘bos‘ heeft. ‘Er is daarmee geen verbinding van zuid naar noord en andersom mogelijk zonder dat er sprake is van strijdig gebruik van gronden', zo menen burgemeester en wethouders. Ze wijzen de vereniging er ook op dat de baan niet zomaar aangepast kan worden zonder dat daarvoor de benodigde vergunningen zijn afgegeven.

Het crossterrein is sinds maart vorig jaar in opdracht van de gemeente afgezet omdat het gebruik in strijd zou zijn met het bestemmingsplan. Om het crossen wel mogelijk te maken, is een zogenoemde omgevingsvergunning nodig. Een aanvraag voor die vergunning heeft de motorcrossvereniging in maart vorig jaar bij de gemeente ingediend.

Weinig zin

MV Valkenswaard heeft de gemeente ook laten weten de geschatte legeskosten voor die vergunning - zo'n 73.000 euro - niet te kunnen en willen betalen. Ze vreest ook dat voortzetting van die procedure weinig zin heeft omdat Valkenswaard voornemens is die te weigeren. Als de vereniging dat nog steeds vindt, stelt de gemeente, heeft ze nog twee weken de tijd om de vergunningsaanvraag in te trekken.