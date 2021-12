Valkenswaard blij: valkerij voortaan ook in Nederland immaterieel erfgoed

De valkerij - het jagen met getrainde roofvogels - werd al in 2010 toegevoegd aan de zogenoemde Representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed der Mensheid van Unesco. Dat gebeurde toen op initiatief van de Verenigde Arabische Emeraten, België, Tsjechië. Frankrijk, Zuid-Korea, Mongolië, Marokka, Quatar, Saoedi-Arabië, Spanje en Syrië. Sindsdien hebben zich hier meerdere landen bij aangesloten.

Deze week besloot het Unesco-comité over de aansluiting van nog eens 23 landen, waaronder Nederland. De plaatsing is in ‘valkerij-hoofdstad’ Valkenswaard met gejuich ontvangen. Het dorp speelde internationaal lange tijd een belangrijke rol. Het valkeniersgeslacht Mollen is wereldwijd bekend en Valkenswaard kent nu nog steeds Valkeniersverbond Adriaan Mollen, een van de drie nog actieve valkeniersverenigingen in Nederland.

Afgelopen zomer verscheen een lijvig en rijk geïllustreerd boek over Karel Mollen, de laatste beroepsvalkenier van Europa, die in 1935 overleed. Het boek was mede samengesteld door Joke Peels-Mollen (90), een kleindochter van Karel Mollen. Ook in het Valkerij en Sigarenmakerij Museum wordt de herinnering aan de jachtvorm levend gehouden.

Verantwoordelijkheid

Museumvoorzitter Kees Streng is blij met de plaatsing op de lijst. ,,Het betekent een erkenning van de waarde ervan, die overigens ook een verantwoordelijkheid met zich meebrengt", stelt hij. ,,Namelijk een verantwoordelijkheid om zuinig met dat erfgoed om te gaan er ervoor te zorgen dat het niet verloren gaat.”

Later deze week wordt naar verwachting nóg een thema op de Unesco-lijst van immaterieel erfgoed geplaatst dat een sterke link met Valkenswaard heeft: het corso. De corsocultuur is voorgedragen namens 21 bloemen- en fruitcorso's in Nederland, waaronder die in Valkenswaard. Of het corso inderdaad op de lijst terechtkomt, wordt donderdag 16 december bekendgemaakt.