Valkenswaard: chroom-6 op dak Amundsenhal vormt geen gezondheidsrisico voor de buurt

De buurt is hierover geïnformeerd via een brief. Daarin staat dat mogelijke blootstelling aan chroom-6 in de omgeving van de te slopen gymzaal beperkt is. Daarbij wordt verwezen naar een risico-analyse van de GGD. De gemeente geeft aan dat bewoners de lichtblauwe restanten van de verf die mogelijk in hun tuinen terecht zijn gekomen, gewoon bij het restafval mogen doen.