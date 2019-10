Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende krijgen na bijna twee jaar weer rekenkamer

VALKENSWAARD - Bijna twee jaar lang zat Valkenswaard, net als Cranendonck en Heeze-Leende, zonder onafhankelijke rekenkamer. Volgende maand komt daar eindelijk verandering in.

Een rekenkamer kan beleid en keuzes van een gemeente tegen het licht houden en toetst daarbij bijvoorbeeld of het geld wel goed wordt uitgegeven. Ze kan daarnaast aanbevelingen doen om het anders of beter te doen. Hiermee helpt ze de gemeenteraad bij het uitvoeren van haar controlerende taak. Gemeenten zijn verplicht om een rekenkamer, in wat voor vorm dan ook, te hebben.

In de A2-gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende was de rekenkamer de afgelopen twee jaar een wassen neus; ze bestond alleen in naam. De drie leden stopten begin 2018 en hun functies zijn sindsdien niet meer ingevuld.

Pet stond er niet naar

Dat de gemeenten nu al 22 maanden zonder zitten, is volgens de Valkenswaardse raadsgriffier wel uit te leggen. ,,Begin 2018 waren de verkiezingen en stond bij de raadsleden de pet er niet echt naar. We hebben daarom besloten om de benoeming van nieuwe leden over de verkiezingen heen te tillen.” In de zomer van 2018 kwam het er ook niet van. ,,Toen zat Cranendonck ineens met een burgemeestersvacature en waren zij daar druk mee.”