Valkenswaard Falcons wil twee outdoor basketbalvelden en biedt petitie aan bij gemeente

Basketbalclub Valkenswaard Falcons wil dat er op korte termijn enkele hoogwaardige outdoor basketbalvelden worden aangelegd. In ieder geval één, maar het liefst twee officiële basketbalvelden, gesitueerd in het Don Boscopark, op de plaats van de vroegere LTS. In dit verband is het Valkenswaardse college een petitie aangeboden met ruim vierhonderd handtekeningen.

Veel vraag vanuit de jeugd

De initiatiefnemers van de petitie, de Falcons-jeugdtrainers Bastiaan Waterreus en Jaap de Win, wijzen in hun schrijven op verschillende aspecten die een outdoor top-basketbalveld rechtvaardigen. Vooral van belang vinden de twee basketballers dat vanuit de jeugd binnen de club veel vraag is naar een goed veld.

Woordvoerder Jaap de Win wijst daarbij op de enorme groei van de club. ,,In de laatste twee jaren van 80 naar 140 leden. Verdere groei ligt in het verschiet, vooral bij de jongste jeugd.” Bovendien bieden outdoorvelden ook meer kansen voor de vereniging: doortrainen in de zomermaanden, het houden van clinics, het organiseren van toernooitjes en andere activiteiten, gebruik door scholen én in zijn algemeen sociale cohesie.

Internationaal tweede teamsport

De Win wijst ook even op het wereldwijde karakter van het basketbalspel: ,,Het is in trek bij expats. En internationaal gezien na voetbal is het de tweede teamsport.” Daarbij komt dan ook nog dat de bestaande basketbalveldjes, verspreid over de gemeente, niet geheel voldoen. Vooral door de slechte baskets, verkeerde afmetingen en onjuiste belijningen.

Met de petitie, voorzien van ruim vierhonderd steunbetuigingen, geeft Valkenswaard Falcons duidelijk aan wat van belang is bij de komst van de nieuwe basketbalvoorziening. Twee volledige officiële velden (wedstrijdafmetingen, op hoogte verstelbare baskets en complete belijning), zodat ook het 5X5-spel kan worden gespeeld. De velden dienen ook voorzien te zijn van een uitloopmogelijkheid en moeten worden aangelegd met een egale ondergrond van beton of asfalt. De Win: ,,Geen gecombineerd voetbal-/basketbalveld met voetbalgoals onder de basket. Dat is gevaarlijk voor basketballers.”

Voor iedereen toegankelijk

De meest ideale uitvoering zou zijn met verlichting, een 2 meter hoog hekwerk eromheen en voorzien van water en elektra. De club is overigens zelf ook niet te beroerd om een handje uit te steken; ze willen de openbare speelveldjes mede onderhouden. Het gaat dan om klein onderhoud zoals het schoonhouden van het veld, het ophangen en vervangen van basketbalnetjes en het verven van de lijnen. ,,Het moeten dan wel gratis toegankelijke veldjes voor iedereen zijn. Zonder beperkingen, dus ook voor rolstoelbasketballers.”

Het Don Boscopark is volgens Jaap de Win een ideale plek. ,,Daar heeft eerder al een veld gelegen. Een centrale ligging en nauwelijks overlast voor de omwonenden.”

Sinds 1983

De vereniging is in 1983 opgericht onder de naam Bronx Basketball Club. In 2017 werd het Valkenswaard Falcons. De club telt drie mannenseniorenteams, waarvan het hoogste team in de tweede divisie speelt, en één vrouwenseniorenteam, uitkomend in de tweede klasse. Verder heeft de club nog acht groepen ‘onder 20’ en een herenrecreantenteam. Valkenswaard Falcons speelt en traint in Sportcentrum De Wedert in het gemeentelijk sportpark Den Dries.