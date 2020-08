Valkenswaard Falcons zit weer volop in de lift

Ondanks een verhuizing en de druk van corona zit basketbalclub Valkenswaard Falcons in een opvallend stijgende lijn. Sportief beleefde de club een promotie en in ledenaantal heeft de club een plus van 50 procent kunnen bijschrijven. Bestuurslid Joost Beerens: ,,We moeten de club nu bij elkaar houden en gaan bouwen en opleiden. Om zo ook op het huidige, sportieve niveau te blijven.”

Promotie zonder kampioenschap

De promotie, door corona zonder kampioenschap, was het gevolg van een ontwikkeling van vele jaren. Beerens (26 en al elf jaar lid) is trots op zijn club. De voorbije tien jaren waren immers qua accommodatie niet gemakkelijk. Zo speelde en trainde de club op verschillende locaties (Amundsenhal en Were Di sporthal) en konden er geen competitiewedstrijden thuis worden afgewerkt vanwege beperkingen in de Amundsenhal. ,,Maar we haddenen wel een vreselijk gezellige kantine. Dat verbindt enorm.”

Opvallend in het voorbije jaar was de ledenaanwas: van 80 naar 120 leden. Alleen al de jongste jeugd (8/9 jaar) ging van slechts enkele kinderen naar twintig. ,,Dat komt door presentaties op scholen. Én we zijn in het nieuwe sportcentrum De Wedert meer zichtbaar. Verschillende kinderen die hier zwemles hebben gehad, zijn daarna bij ons komen basketballen.”

Compleet vrouwenteam

Daarnaast heeft zich, vanuit de regio, een compleet vrouwenteam bij Falcons gemeld. Enkele vrouwen hadden banden met Valkenswaard of met de club. Marco van Hoeck (49) van de technische commissie: ,,Zodoende hebben we sinds jaren weer een volledig vrouwenteam en kunnen we bouwen aan een vrouwentak.” Bovendien wijst Van Hoeck erop dat verschillende talentvolle spelers van weleer zijn teruggekeerd op het oude nest. Zij hebben enige tijd elders op een hoger niveau gespeeld en kiezen nu voor een wat rustiger aanpak. ,,Waarbij sommigen duidelijk aangaven dat ook de nieuwe accommodatie hen erg aansprak.”

Alles bij elkaar zijn de ontwikkelingen bij Falcons goed voor 50 procent ledenaanwas, waardoor in alle geledingen een ruime bezetting is ontstaan. En naast de nieuwe vrouwentak kan in alle leeftijdscategorieën met een jeugdteam gestart worden. Van Hoeck: ,,We kunnen breed gaan opleiden en gericht werken met talenten. Hierdoor krijgen we op de lange termijn nog meer continuïteit. En we hebben voor iedereen een plek. Voor de prestatiegerichte spelers en voor recreanten.”

Mooie beloning

De promotie naar de tweede divisie voelt als een beloning. Voor de verhuizing, de ledenaanwas, de overleving van corona. Beerens: ,,En met een nieuwe coach én assistent (Kendell Mack en Remco Smits) geven we duidelijk een richting aan: continuïteit.” Ook het lange termijnplan is helder: ,,We willen behalve onze eigen spelers ook zelf onze trainers en coaches opleiden. Om geheel zelfvoorzienend te zijn. Als er iemand wegvalt, moet de voortgang gewaarborgd zijn.”

