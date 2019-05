‘Valkenswaard fuseren? Dan toch liever met Eindhoven’

,,Als we fuseren, dan doen we dat met Eindhoven”, zegt Rikkert Visser van de Valkenswaardse VVD (oppositie). Volgens hem zijn de cultuurverschillen binnen de A2-gemeenten veel te groot. ,,Budel en Valkenswaard hebben niks met elkaar te maken.” Hij denkt dat Valkenswaard op den duur wel tot een herindeling moet overgaan. ,,We zijn veel te klein om alles zelf te doen, dat zie je ook aan de financiële situatie waarin we ons bevinden. We kunnen niet genoeg kwaliteit in huis houden om de organisatie op peil te houden.”