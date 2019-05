Valkenswaard geeft winkeliers geld als ze naar het centrum verhuizen

De gemeente heeft een pot met ruim tweehonderdduizend euro voor het project gereserveerd. Daarmee kan ze meer dan 25 winkeliers een steuntje in de rug geven in de vorm van verhuiskosten. Kinderkledingwinkel Hello You is de eerste winkel die er gebruik van heeft maakt; ze is verplaatst van de Eindhovenseweg 58b (hoek Beelmanstraat) naar Eindhovenseweg 25a, naast Valkenstaete.