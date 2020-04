Valkenswaard gooit plannen voor sociale huur om: wel op Emmalaan, niet op Amundsenstraat

Eerste blijvende hindernis­sen sluipver­keer Waalre aangelegd

29 april WAALRE - De eerste, permanente sluipverkeerwerende maatregelen in Waalre-dorp worden over ruim twee weken aangelegd. Autoverkeer dat van Valkenswaard door Waalre naar Veldhoven wil - en andersom - moet daarom vanaf maandag 11 mei twee maanden lang omrijden via de N69 en het noordelijke deel van de weg door Waalre-dorp.