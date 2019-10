Valkenswaard heeft eerste kinderburgemeester, Iris Brom: ‘Ik ga vooral goed luisteren’

Loos Electro in Valkens­waard sluit: ‘Ik krijg soms zelfs bijna een schuldge­voel’

14:56 VALKENSWAARD - Loos Electro Sanitair Valkenswaard is de volgende in het rijtje van decennia oude bedrijven in Valkenswaard waarvoor het doek valt. ,,We hebben best wel even zitten janken, toen we besloten om na 82 jaar te stoppen.”