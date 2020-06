Valkenswaard heeft uitsluitsel: gemeenteraad van 30 april was wél geldig

Valkenswaard koos er in april tijdens de eerste vergadering in coronatijd voor om enkele raadsleden op afstand mee te laten vergaderen via een internetverbinding. Zij mochten wel meepraten maar niet meestemmen. Dat laatste was voorbehouden aan de raadsleden die fysiek in de raadszaal aanwezig waren. Over die gang van zaken rees later twijfel. Experts hebben de gemeente inmiddels te kennen gegeven dat deze vergadering in hun ogen geldig was.