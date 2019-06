Valkenswaard houdt geen rekening met miljoenenclaim voor Dommelkwartier in huishoudboekje

Valkenswaard lijkt er vooralsnog niet van uit te gaan dat ze het astronomische bedrag zal moeten ophoesten voor de nooit gebouwde wijk. In de boekhouding is hier in ieder geval geen post voor opgenomen. ,,De accountant, juristen en advocaten, door wie we ons laten adviseren, schatten in dat er op basis van de gegevens die er liggen geen voorziening hoeft te worden getroffen”, geeft financiën-wethouder Theo Geldens (H&G) in het kort aan. Verder weidt hij er niet over uit.