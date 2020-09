Valkenswaard huiverig voor nieuw voedselbank-echec

De vorige verhuizing van De Boodschappenmand ligt nog vers in het geheugen. Het werd een slepend proces, waarin de gemeente en de voedselbank het niet eens werden over een nieuwe locatie. Met het mes op de keel ging de politiek in oktober 2018 akkoord met de huur van een te duur pand aan de Geenhovensedreef. Met een prijskaartje van boven de 60.000 euro per jaar.

Geen wonder dat een raadsmeerderheid gebruik wil maken van de optie om dat huurcontract halverwege te beëindigen. Per 15 april moet de Boodschappenmand dan weg zijn van de huidige stek. Het dorpsbestuur heeft als alternatief een gebouw aan De Vest op het oog. Dat zou fiks goedkoper zijn (36.000 euro), mits voor vijf jaar een contract wordt afgesloten. Voorzitter Mariëtte Schuman van De Boodschappenmand liet eerder in het ED optekenen dat het gebouw in haar ogen echter niet voldoet.

,,Hoe waken we ervoor dat we weer in dezelfde situatie terecht komen en weer met de rug tegen de muur komen te staan als De Boodschappenmand niet wil?”, vroeg Arianne Valkhof (CDA) donderdagavond toen het onderwerp in de politiek werd besproken.

Huur omhoog omdat gemeente wil huren?

Ook andere raadsfracties zijn sceptisch. Peter van Steensel (VL) vindt de doorontwikkeling van de voedselvoorziening, waarbij supermarkten mogelijk de rol van de voedselbank overnemen, te lang duren. De gemeente trekt hier minimaal vijf jaar voor uit. Gesprekken met de supers zijn nog niet gevoerd, gaf wethouder Mieke Theus (PvdA) aan. En het is onduidelijk of de ondernemers die functie zullen overnemen. De wethouder ziet juist ook meerwaarde in een fysieke voedselbank, vertelde ze. Zo'n plek biedt kansen om met minderbedeelden in contact te komen en op meerdere vlakken hulp aan te bieden.

Over het beoogde nieuwe pand werden eveneens kritische noten gekraakt. Enkele raadsleden hadden gezien dat het gebouw eerder voor een aanzienlijk lagere prijs (18.000 euro) op internet stond. ,,Is de prijs verhoogd omdat de gemeente de huurder wordt?”, vroeg André van Daal (H&G) zich af.