Valkenswaard in gelijk gesteld bij gunning leerlingenvervoer

DEN BOSCH/VALKENSWAARD Het is niet meer dan terecht dat Valkenswaard het leerlingenvervoer in die gemeente niet heeft gegund aan taxibedrijf Willemsen-De Koning.

Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Het taxibedrijf was naar de rechter gestapt omdat ze het niet eens was met het besluit van de gemeente om het vervoer aan concurrent Noot Personenvervoer te gunnen. Willemsen-De Koning wilde het vervoer in Valkenswaard voor een bedrag van 776.000 euro verzorgen, zo bleek uit de aanbestedingsprocedure die de gemeente had opgezet. Het gaat om het vervoer van 111 kinderen naar 22 scholen in verschillende gemeenten in de regio.

Onjuist toegepast

Geschrokken van de hoogte van dat bedrag besloot de gemeenten Willemsen-De Koning vervolgens uit te sluiten en de opdracht te gunnen aan Noot Personenvervoer. Dat bedrijf gaf aan binnen het door de gemeente gestelde plafond van 580.000 euro te kunnen blijven. Willemsen-De Koning vond dat Valkenswaard daarmee de gunningssystematiek ‘onjuist had toegepast', zo betoogde ze eerder tijdens de zitting bij de rechtbank.

Maar de rechtbank is het daar dus niet mee eens. De rechtbank wijst erop dat het bedrag dat Valkenswaard in 2021 voor het leerlingenvervoer had gereserveerd, 579.000 euro, gewoon voor iedereen in de gemeentelijke begroting op te zoeken was. Dat het gereserveerde bedrag hoger was dan in voorgaande jaren - 460.000 euro in 2019 en 423.000 euro in 2020 - heeft volgens de gemeente te maken met andere ‘kwaliteitseisen'.

Volledig elektrisch

Dat Willemsen-De Koning voor een veel hoger bedrag had ingeschreven, kwam volgens het bedrijf mede doordat ze van plan was het Valkenswaardse vervoer vanaf augustus van dit jaar volledig elektrisch uit te voeren. Daarmee zou de vervoerder hoge ogen gooien bij de aanbesteding, zo luidde de redenering, omdat Valkenswaard duurzaamheid voortaan hoog in het vaandel heeft staan.

De rechtbank vindt het ‘niet onredelijk’ dat Valkenswaard de inschrijving van Willemsen-De Koning - 33,9 procent boven het gemeentelijk budget - als ‘onaanvaardbaar hoog’ heeft beoordeeld. De rechtbank vindt het dan ook terecht dat Valkenswaard de hoge inschrijving terzijde heeft geschoven en vervolgens voor concurrent Noot heeft gekozen. Daarbij merkt de rechtbank op dat van de tien bedrijven die zich voor de opdracht hadden ingeschreven, er zeven onder het door de gemeente vastgestelde maximum waren gebleven.

De rechtbank oordeelt dat Wilemsen-de Koning moet betalen voor de proceskosten van zowel de gemeente Valkenswaard als concurrent Noot Personenvervoer. In beide gevallen gaat het om een bedrag van 1.706 euro.