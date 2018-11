Valkenswaard in winterse sferen

Boetes voor illegale verkoop erectiemid­de­len in Waalre

14:57 DEN BOSCH – Voor de illegale handel in erectiemiddelen zijn een man (56) en vrouw (46) uit Nuenen donderdag veroordeeld tot een boete. Het echtpaar verkocht Kamagra in de vorm van pillen en gels aan klanten in hun fetisjwinkel in Waalre. Kamagra is een erectiemiddel dat vergelijkbaar is met Viagra.