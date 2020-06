Valkenswaard is hardleers op integriteit

Het onderwerp zou in Valkenswaard meer aandacht gaan krijgen, kondigde burgemeester Anton Ederveen aan na het integriteitsonderzoek naar raadslid Ruud van Dijk twee jaar geleden. Een speciale commissie concludeerde destijds dat bestuurlijke integriteit niet hoog op de politieke agenda stond in de gemeente.

Valkenswaard ging er mee aan de slag. Het integriteitsprotocol voor raadsleden en het dorpsbestuur werd vernieuwd en aangescherpt. De gemeenteraad volgde themabijeenkomsten over integriteit. Belangenverstrengeling en de schijn daarvan moesten bespreekbaar worden. Raadsleden werden aangemoedigd om elkaar aan te spreken op hun rol als volksvertegenwoordiger en hun eventuele dubbele petten. De burgemeester nam daarin meer dan eens het voortouw en wees raadsleden publiekelijk terecht. Jan Kerkhoff (Vitaal Valkenswaard) en Gerrie van Asten (CDA) kregen bijvoorbeeld in het openbaar een reprimande toen zij zich uitspraken over de herinrichting en de afkoppeling van het regenwater in de straat dan wel de wijk waarin ze zelf wonen.

Niemand deed zijn mond open

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 mei echter bleef het stil. En dan niet alleen in de huiskamers, vanwege een technisch mankement met de live-verbinding. Ook in de raadszaal deed niemand zijn mond open toen H&G-raadslid Jos Peters mee stemde over een motie waarin de omstreden muziekkiosk ter discussie werd gesteld. Terwijl Peters nota bene actief lid is van de stichting Burger Initiatief Muziek Kiosk Valkenwaard (BIMKV), die het bouwwerk op de Markt wil plaatsen. De muziekkiosk ligt uiterst gevoelig; tegenstanders twijfelen of er wel voldoende draagvlak is voor een permanent podium zo prominent in het dorpshart.

Peters geeft na vragen van de pers aan dat hij weloverwogen heeft meegestemd over de kiosk. Zijn redenering: het is juridisch gezien niet verboden, dus dan stem ik gewoon mee.

‘Hoe heurt het?’

Dat is wel een heel eenzijdige afweging. Is alleen de wet maatgevend, of telt ook het morele kompas? Raadsleden zouden terughoudendheid moeten betrachten bij onderwerpen waar zij zelf nauw bij betrokken of zelfs mede-initiatiefnemer van zijn. De burgemeester illustreert dat graag met de vraag: ‘hoe heurt het?’

In de ogen van de buitenwacht zijn raadsleden de gemeente. Het handelen van elk van hen straalt ook af op het imago van de gemeente.

Een raadslid moet zich niet alleen afvragen of het verboden is wat hij doet, maar ook of het wel wenselijk is en welk beeld hij daarmee afgeeft. Zeker bij zo’n gevoelig onderwerp als de muziekkiosk. Nu de raadsvergadering van 28 mei ongeldig is verklaard vanwege het ontbreken van de geluidsweergave, heeft Peters donderdagavond (11 juni) de unieke kans om zich te herbezinnen. De vergadering moet opnieuw, de stemming ook. Het raadslid kan zich nog eens de vraag stellen of hij zich niet beter van stemming kan onthouden op dit onderwerp. Ook als mede-politici of bestuurders hem daar niet op aanspreken.