Valkenswaard komt 1 miljoen tekort, zorglek lijkt wel eindelijk boven

Het tekort van ruim een miljoen euro over het boekjaar 2019 is voor het overgrote deel toe te schrijven aan de verplichte en onvoorziene bijstorting in de landelijke pensioenvoorziening voor burgemeester en wethouders. De gemeente is hier 840.000 euro meer aan kwijt dan begroot. Vanwege de lage rentestand is bijstorting nodig om de toekomstige pensioenuitkering te kunnen verzekeren. Het dorpsbestuur geeft aan dat dit overal in het land speelt bij gemeenten die de pensioenvoorziening in eigen beheer hebben.