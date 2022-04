Valkenswaard krijgt een Ridder en 6 Leden erbij: lintjesregen valt

VALKENSWAARD - Alle zeven hebben ze het dik verdiend. De lijst van organisaties waar de zeven gedecoreerden uit Valkenswaard - drie dames, vier heren - zich jarenlang voor hebben ingezet is tomeloos lang. Ze werden dinsdagochtend in het zonnetje gezet, vooral door burgemeester Anton Ederveen.

De Truckrun, veel basisscholen, DoeWeek, Were Di, de rugbyers van de Vets, SV Valkenswaard: overal kennen ze Jolanda Aarts-Van Eijndhoven (56). Waar ze de tijd vandaan heeft gehaald is een raadsel, maar deze nieuwe Ridder in de Orde van Oranje-Nassau was eveneens actief voor Huiskamer ’t Pumpke, vulde belastingaangiftes in bij de FNV en was zeer actief betrokken bij het Autisme Infocentrum Eindhoven. Ook oudervereniging Balans, de Taekwondo Associatie Zuid en de Tiger Academy Valkenswaard konden altijd een beroep op haar doen.

Er klinkt muziek uit het cv van Annemie Gerritsen-Van der Heijden (55). Al vanaf 1998 is ze actief voor het bestuur fanfare EMOS uit Borkel en Schaft. Al meer dan twintig jaar is dit nieuwe Lid in de Orde van Oranje-Nassau secretaris. Naast muzikante is ze orkestleider, zit ze in de muziekcommissie en onderhoudt ze de contacten met CMD en de basisschool. Ze speelt ook bij carnavalskapel B&S Bloazers, waar ze de muziek kiest en sturing geeft aan de kapelleden. Ze is eveneens al vanaf 2017 secretaris en penningmeester van het regio-overleg van de muziekverenigingen Kempenland.

De voetballers van RKVV Dommelen kennen Gerard van den Nieuwenhuijzen (75) wel. Al tientallen jaren zet hij zich in voor die club. Al meer dan dertig jaar is hij lid van de klusploeg. Daar houden zijn verdiensten niet op. Vanaf 2016 is hij ook lid van de sponsorcommissie. Verder is dit nieuwe Lid in de Orde van Oranje-Nassau vrijwilliger bij WeDommelen, bij het programma Accent op Ieders Talent. Hij helpt de netwerken in de wijken met bewoners en ondernemers te versterken. In vroegere jaren was Van den Nieuwenhuijzen ook klusopa bij basisschool Agnetendal.

De 75 vrijwilligers van de buurtbusvereniging Borkel en Schaft kunnen altijd op Kees Smits (77) rekenen. Niet te vergeten helpt dit nieuwe Lid in de Orde van Oranje-Nassau tienduizenden passagiers elk jaar om van A naar B te komen. Smits is mede-oprichter, bestuurslid, coördinator, aanspreekpunt en rijdt zelf ook nog actief mee als chauffeur. De buurtbus is in 2003 opgericht om voor de omliggende dorpen een goede verbinding op te zetten. Verder verricht deze gedecoreerde hand- en spandiensten in en rondom het appartementencomplex waar hij woont.

Mies Staals (72) is al vanaf 1971 vrijwilliger bij het Rode Kruis en was onder andere ziekenverzorger tijdens bedevaarten en actief als vrijwilliger op EHBO-posten bij evenementen. Dit nieuwe Lid in de Orde van Oranje-Nassau is al vanaf 2015 gebouwenbeheerder van het Rode Kruis gebouw. Daar houdt het niet op. Hij zet zich actief in voor Lunet en begeleidt dagtochten voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij begeleidt nu nog steeds voor Samen Reizen, een organisatie die vakanties organiseert voor volwassenen met een beperking.

Dit nieuwe Lid in de Orde van Oranje-Nassau is een van de gezichten van het Broederschap der Handelse processie. Harrie Toussaint (68) is lid van het algemeen bestuur, maar was in 48 jaar tijd onder andere archivaris, secretaris, president, en lid van het dagelijks bestuur. Ook is hij al tien jaar lid van het 4 Mei Comité Valkenswaard, die jaarlijks de dodenherdenking organiseert. In die periode is Toussaint ook betrokken geraakt bij Stichting Op den Rösheuvel. Eveneens is hij voorzitter van het kerkkoor Laudate Dominum.

Lian Verburg-Van de Ven (61) is al sinds 1983 vrijwilliger bij EHBO-vereniging Sint Nicolaas. Ze collecteert voor KWF en voor Het Gehandicapte Kind. Ze is eveneens mantelzorger. Dit nieuwe Lid in de Orde van Oranje-Nassau zet zich vrijwillig in voor parochie H. Willibrord en is wijkcontactpersoon voor de Nicolaaskerk. Stichting JOVO Veldhoven kan ook op haar rekenen als algemeen bestuurslid. JOVO is een ouderinitiatief waar vijftien bewoners met een vorm van autisme een appartement huren en 24-uursbegeleiding kunnen krijgen.