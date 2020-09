Valkenswaard legt gerechtelijke uitspraak naast zich neer en buigt voor illegaal bijgebouw

Een perceel aan de Molenstraat in Valkenswaard is al jarenlang onderwerp van juridisch gehakketak. De vraag waar alles om draait: hoeveel vierkante meter aan bijgebouwen mag er staan? De eigenaar meent recht te hebben op de 741 vierkante meter die er nu staat. De hoogste bestuursrechter, de Raad van State, oordeelde in mei 2015 dat 630 meter is toegestaan. Daarmee corrigeerde ze de gemeente die uitging van 520 meter, maar het was nog altijd minder dan de inwoner wenst.