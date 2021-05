Valkenswaard: meer mogelijk voor arbeidsmigranten

Het is voor het eerst dat Valkenswaard op papier heeft gezet hoe ze met het huisvestingsvraagstuk omgaat. De gemeente gaat die huisvesting zelf niet realiseren, maar wil particulieren of bedrijven die met initiatieven komen wel kunnen ondersteunen.

Volgens de nieuwe regels, die nog wel door de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd, is kamerverhuur mogelijk en worden de mogelijkheden voor huisvesting bij boeren verruimd. Ook staat Valkenswaard open voor plannen om bijvoorbeeld in leegstaande kantoorgebouwen woningen te maken. Verblijf op bedrijventerreinen blijft ‘in principe’ ongewenst, tenzij er al sprake is van een combinatie met wonen.

Illegale geldstromen

De gemeente wil bij (ontheffings- of vergunnings)aanvragen voor huisvesting wel bekijken of daarbij een zogenoemde Bibob-toets mogelijk is. Met zo’n onderzoek wordt bekeken of er bijvoorbeeld sprake is van illegale geldstromen. Uit officiële cijfers blijkt dat er in Valkenswaard 421 arbeidsmigranten werkzaam zijn bij een in die gemeente gevestigde werkgever. Van hen staat ongeveer de helft al langer dan drie jaar ingeschreven in een Brabantse gemeente. Dat hoeft dus niet per se Valkenswaard te zijn. In de praktijk zijn er waarschijnlijk veel meer arbeidsmigranten.

Vorig jaar werd al duidelijk dat Valkenswaard slechts op één vakantiepark arbeidsmigranten onder voorwaarden wil toestaan. Dat bleek toen eigenaar Frank van de Ven van camping De Dommelvallei een uitbreidingsplan indiende waarmee de ondernemer ook een kwaliteitsslag wil maken.

De gemeente wil op hooguit één park arbeidsmigranten toestaan omdat op die manier eventuele problemen nog beheersbaar zijn. Een van de voorwaarden is wel dat de buitenlandse werknemers maximaal een jaar op de camping mogen verblijven. Daarna moeten ze zelf elders onderdak zien te vinden.

Nog geen vergunning

Hoewel burgemeester en wethouders vorig jaar al aangaven positief tegenover het Dommelvallei-plan te staan, is daarmee volgens de gemeente niet gezegd dat die camping straks ook het enige park is waar arbeidsmigranten mogen wonen. Want, zo stelt het college, Van de Ven heeft nog geen vergunning aangevraagd.

In theorie zou het dus kunnen dat park Brugse Heide van Oostappen-eigenaar Peter Gillis ook zo’n vergunning aanvraagt. Toch ligt het niet voor de hand dat de gemeente daar dan positief tegenover staat, omdat het park van Gillis een dwangsom van 100.000 euro boven het hoofd hangt vanwege het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten. Die procedure loopt nog.

Uit balans

Tegen het nog definitief vast te stellen huisvestingsplan zijn in totaal vier zienswijzen ingediend. Daarvan gaan er drie specifiek over vakantieparken en in het bijzonder De Dommelvallei. Zo vreest een aantal omwonenden voor overlast. Als er op De Dommelvallei teveel arbeidsmigranten komen wonen, is de balans met het kleine nabijgelegen Schaft zoek, stellen zij. Ook het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft wil voorkomen dat de verhouding tussen arbeidsmigranten en sociale knelgevallen enerzijds en de dorpsbewoners anderzijds ‘uit balans raakt’.

De nieuwe regels worden op 20 mei voor het eerst door de politiek besproken en vervolgens in juni aan de raad voorgelegd.