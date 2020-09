Valkenswaard met voedselbank op de gezonde toer: ‘Alleen nog eten uit de Schijf van Vijf’

Brabant­sedag, ook groots met legosteen­tjes

31 augustus HEEZE - ,,Eindelijk! We proberen al jarenlang te winnen en nu is het met legoblokjes gelukt. Volgend jaar bouwen we weer met Lego”, lacht Maarten van der Velden, wagenbouwer bij Vriendenkring De Rijten. Zijn groep won de Brabantsedag Parade uit Lego.