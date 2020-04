Valkenswaard: nieuw toekomstplan voor Eurocircuit

Het opstellen van een toekomstplan vormt een nieuw hoofdstuk in het hoofdpijndossier, dat in Valkenswaard bij tijd en wijle flink leidt tot felle discussies en verhitte gemoederen. In oktober kwamen raad en college tot de conclusie dat het nieuwe, geactualiseerde bestemmingsplan, waar zo lang aan gewerkt was, juridisch niet houdbaar zou zijn. Dat had alles te maken met de impasse rond de stikstofregels. Dat besluit betekent dat de gebruikers, zoals de rallycrossers en de motorcrossvereniging, sterk beperkt blijven in hun activiteiten. Het geldende bestemmingsplan dateert van 1977.