Valkenswaard: onderzoek naar stinkbomen, waar nodig maatregelen

In de Dokter Dagevosstraat werden vorige week zeven van dit soort Japanse bomen omgedaan en vervangen. Bewoners hadden zich eind vorig jaar in deze krant beklaagd over de vieze poeplucht die de vruchten van de bomen veroorzaakten. In plaats van de vruchtdragende vrouwtjes heeft de gemeente nu zeven Ginkgo's Biloba Princeton Sentry geplant, dat is de mannelijke variant van dezelfde boom. En die stinken niet.