Valkenswaard onderzoekt of parkeer-hub voor ASML en High Tech Campus mogelijk is

Het dorpsbestuur wil een halve ton uittrekken om een totaalbeeld te krijgen van de parkeerwensen aan de zuidkant van Valkenswaard in de omgeving van het Eurocircuit. Daarbij moet ook duidelijk worden of Valkenswaard een rol kan spelen in het hub-systeem (parkeren op afstand, verder reizen met de fiets of ov, red) dat Brainport in de regio voor ogen heeft. Volgens de gemeente is nu de tijd rijp om hierop in te haken, mede ook omdat er kansen zijn voor co-financiering.