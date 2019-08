Valkenswaard: Ook voor de linde is weer plaats in het bos

VIDEO Geen plek in Brabant veilig voor dumpingen drugsafval

26 augustus BREDA - Het dumpen van drugsafval is al jaren een groot probleem in Noord-Brabant. Criminelen laten het niet alleen op verlaten bospaden of in het buitengebied achter, steeds vaker wordt het afval ook in woonwijken of andere opmerkelijk plekken gevonden.