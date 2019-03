Valkenswaard past plan voor woningen in Lage Heide aan: meer en goedkoper

De belangrijkste wijziging vindt plaats op de lap grond tussen de Koningstraat en de Keizerstraat. De 22 vrijstaande woningen die daar oorspronkelijk waren gepland, maken plaats voor 35 goedkopere huizen, met name tweekappers. De gemeente kiest ervoor om minder vrijstaande woningen te bouwen omdat die kavels niet meer zouden aansluiten bij de marktvraag. Hierdoor ontstaat het risico dat er geen kopers kunnen worden gevonden voor de bouwgrond.

Projectbouw

Daarnaast past de verandering bij de keuze die Valkenswaard heeft gemaakt om met name in te zetten op woningbouw voor jongeren en jonge gezinnen én kavels beschikbaar te maken voor projectbouw. De vrijstaande woningen zaten in het dure koopsegment, de tweekappers in het nieuwe plan vallen in het middensegment.

Ook voor de acht beoogde hoevewoningen aan Het Lupke komt een andere invulling. De gemeente wil dat er drie vrijstaande woningen en twee geschakelde huizen worden gebouwd. De hoevewoningen zouden rondom een gemeenschappelijk ‘erf’ komen, waar ook plek was voorzien voor parkeren. Ze hadden geen of nauwelijks een achtertuin. Volgens de gemeente was ‘geen goede verkaveling mogelijk om tot een verkoopbaar product te komen’.