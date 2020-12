Valkenswaard verbiedt carbidschieten niet, wel zijn er zorgen over de jaarwisseling

Gaat de jeugd met oud en nieuw massaal carbidschieten, nu het afsteken van vuurwerk niet mag? Met die vraag worstelde de Valkenswaardse politiek donderdagavond.

Het vuurwerkverbod mag dan landelijk zijn vastgesteld, carbidschieten moeten gemeenten zelf regelen. Meerdere raadsfracties drongen er op aan om een expliciet verbod op te nemen in de lokale regels (APV). Een meerderheid werd echter niet gevonden.

Quote Ik denk dat we veel banger moeten zijn voor illegaal vuurwerk dat via internet ingekocht wordt, dan voor carbid. Henk Jonkers, PvdA-raadslid Valkenswaard

Volgens burgemeester Anton Ederveen, verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, is zo'n verbod ook helemaal niet nodig. De burgemeester van Valkenswaard vindt dat hij al voldoende middelen tot zijn beschikking heeft om in te grijpen, mocht dat nodig zijn.

‘Banger zijn voor illegaal vuurwerk’

Fractievoorzitter Henk Jonkers van de PvdA waarschuwde daarbij dat carbid niet het grootste gevaar is met oud en nieuw. ,,Ik denk dat we voor oudjaarsavond veel banger moeten zijn voor illegaal vuurwerk dat via internet ingekocht wordt. Ik ben echt niet bang dat ik jongeren met een melkbus op hun nek en een zakje carbid in hun hand op het fietspad in Dommelen tegenkom.”

,,Misschien niet op de fietspaden, maar wel op de weilanden. Dat gebeurt nu al”, wierp VVD-leider Sieka van Vlerken hem tegen. Ook collega Pieter van Rijswijk (D66) gaf aan dat hij er allerminst gerust op is. Hij sprak een ondernemer uit Dommelen die carbid verkoopt. ,,Ik kan u verzekeren dat hij zeer tevreden was over zijn omzet wat betreft carbid.”

Net als H&G-fractievoorzitter Bram Bots pleitte hij voor een verbod op voorhand. ,,U wilt pas optreden na de feiten”, richtte hij zich tot de burgemeester. ,,Ik wil niet meemaken dat iemand onder de achttien jaar met carbid aan de gang gaat en er dan een ongeluk gebeurt en dat u pas achteraf ingrijpt.”

‘We houden ons hart vast’

Ederveen deelde de zorgen over de jaarwisseling, die hij binnen de gemeenteraad proefde. ,,We voelen met z’n allen dat er maatschappelijke onvrede zit in de samenleving. We houden ons hart vast en vragen ons af hoe gaat dat straks met oud en nieuw. Zeker in een grensstreek, met illegaal vuurwerk en een zekere traditie met carbid, daarover geen misverstanden.”

De burgemeester maakte echter ook duidelijk dat hij op dit moment geen enkele aanleiding ziet om extra maatregelen te nemen voor carbid. Gesprekken die hij voert met politie en jongerenwerk geven daar volgens hem op dit moment geen reden toe. Bovendien, gaf hij de raadsleden ook nog even mee, een verbod is nog geen garantie dat het niet gebeurt.