Valkenswaard Vitaal en Lokaal Valkenswaard samen de verkiezingen in: ‘De versnippering terugdraaien’

VALKENSWAARD - Twee politieke partijen in Valkenswaard nemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen deel met een gezamenlijke kieslijst. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Valkenswaard Lokaal en Vitaal Valkenswaard tot één partij fuseren.

Het idee om samen te gaan is langzaam gegroeid, vertelt Peter van Steensel, fractievoorzitter van Lokaal Valkenswaard. ,,We zitten als partijen natuurlijk vaker samen bij elkaar voor overleg, en op een gegeven moment blijkt dan dat je het over een groot aantal zaken in grote lijnen met elkaar eens bent. Dan zeg je op een gegeven moment tegen elkaar: misschien moeten we eens kijken of we samen kunnen optrekken.”

Quote Een raad met veel eenpitters, dat is geen verbete­ring van het democra­tisch proces. Het helpt niet in efficiency, en leidt ook zeker niet tot adequate besluitvor­ming. Peter van Steensel, fractievoorzitter Valkenswaard Lokaal

Een ander belangrijk argument om dat te doen, zo benadrukt Van Steensel, is ‘de versnippering terugdraaien'. ,,Een raad met veel eenpitters, dat is geen verbetering van het democratisch proces. Het helpt niet in efficiency, en leidt ook zeker niet tot adequate besluitvorming. Je kunt tijdens een vergadering nog een keer dezelfde vraag stellen als een collega-raadslid, maar je kunt ook denken: oké, die vraag is al gesteld dus dan laat ik 'm zitten.”

Meer zeggenschap

Het verkiezingsprogramma van de nieuw te vormen partij wordt de komende tijd nader uitgewerkt. Voorbeelden van belangrijke punten zijn meer zeggenschap voor de inwoners van Valkenswaard, minder regelgeving en sneller bouwen in de gemeente. Wie straks lijsttrekker wordt, is nog niet bepaald.

Van Steensel: ,,We zijn de grootste partij, maar hebben wel gezegd: we gaan samen op basis van gelijkwaardigheid. Het zou niet fair zijn om nu al te bepalen wie straks welke plek inneemt.” Een nieuwe naam is intern nog onderwerp van gesprek. Volgens Van Steensel ‘zou je kunnen denken aan zoiets als Vitaal Valkenswaard Lokaal’.

Samenvoeging

Valkenswaard Lokaal ontstond in 2010 na een samenvoeging van drie partijen: Valkenswaardse Belangen, Dommels Belang en Puur. Vitaal Valkenswaard werd in het najaar van 2017 opgericht door huidig raadslid Jan Kerkhoff. Aanvankelijk wilde Kerkhoff onder de vlag van 50Plus aan de verkiezigen in 2018 meedoen, maar daar stak het hoofdbestuur van die partij toen een stokje voor.