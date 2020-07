Valkenswaard vraagt ‘second opinion’ voor Eurocircuit

VALKENSWAARD - De gemeente Valkenswaard heeft experts om een second opinion gevraagd om exact in beeld te krijgen wat de mogelijkheden zijn voor het geplaagde Eurocircuit.

Het kantoor van Pels Rijcken in Den Haag is ingeschakeld om helder te krijgen wat er is toegestaan op het motorsportterrein aan de Victoriedijk. Daarover bestaat vanwege het gedateerde bestemmingsplan (1977) en oude milieuvergunningen (1993) geregeld onduidelijkheid, met diverse rechtszaken tot gevolg.

Het dorpsbestuur wil begin volgend jaar verschillende uitgewerkte scenario’s voor het Eurocircuit voorleggen aan de gemeenteraad. Die kunnen variëren van sluiting tot maximale ruimte voor de gebruikers en van alles daar tussenin. Het is de bedoeling om in samenspraak met betrokkenen en belanghebbenden tot een gedragen plan te komen.

Om volledig helder te krijgen wat wel en niet mag op het terrein aan de Victoriedijk is Pels Rijcken in de arm genomen. Dit kantoor van landsadvocaat Reimer Veldhuis is volgens de gemeente expert op het gebied van dit soort vraagstukken. Bovendien vond de gemeente het wenselijk om een neutrale partij nog eens naar het circuit te laten kijken. Valkenswaard werkte niet eerder met Pels Rijcken in dit dossier.

Korte en langere termijn

De juristen is gevraagd om specifiek aan te geven wat is toegestaan voor de rallysport en wat voor de motorsport. Ook moet er onder meer duidelijkheid komen over rijvaardigheidstrainingen, kamperen bij evenementen en endurosport op het gedeelte van TWC de Kempen. Hiermee hoopt de gemeente voor de korte en langere termijn scherp te krijgen wat er kan op het terrein.

Valkenswaard worstelt al geruime tijd met het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor het circuit. Vorig najaar zou de gemeenteraad de nieuwe regels vaststellen. Daarin werd uitgegaan van het feitelijke gebruik in de afgelopen tien jaar. Door de stikstofproblematiek ging daar een streep door. De gemeente zou aanvankelijk nog voor de zomer met een nieuw bestemmingplan komen, maar kondigde in het voorjaar aan dat het zou inzetten op het traject met de verschillende scenario's.

‘Totaalplan’ is van de baan

Aan het ‘totaalplan’ dat de motorsportvereniging met enkele investeerders wilde indienen voor het circuit gaat de gemeente geen medewerking verlenen. De club maakte vorige maand in een brief aan de gemeente kenbaar dat ze de regie naar zich toe wil trekken op het circuit. Samen met investeerders en in overleg met de rallycrossvereniging wilde ze zelf met een bestemmingsplan komen voor een commercieel gezond Eurocircuit met meer mogelijkheden.

Het overgrote deel van de oppositie (SVV, VVD, VV, VL, D66) was er wel voor te porren, maar een raadsmeerderheid van H&G, CDA, PvdA en eenmansfractie Wout Verhoeven wil het uitgestippelde traject, dat moet leiden tot de verschillende scenario's, niet doorkruisen.