Valkenswaard wacht gang naar de rechter, wat ze ook besluit over de ontsluitingsweg bij het Eurocircuit

,,We zijn democratisch buitenspel gezet als burgers”, zegt Jack Verouden van de ecologische tuinderij aan de Mgr. Smetsstraat. ,,Het is heel treurig dat de politiek op deze manier zaken op het laatste moment verandert.” Hij is dan ook vastbesloten: als Valkenswaard het beloofde plan voor de ontsluitingsweg woensdagavond rigoureus wijzigt, dan stapt hij namens het buurtcomité Mgr. Smetsstraat naar de rechter.