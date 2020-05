Valkenswaard weer gezellig maken middels de ‘V’

,,Het dorp moet zeker weer aantrekkelijk gemaakt worden voor winkelend publiek. Maar vooral ook activiteiten opstarten op sociaal, cultureel, sportief en recreatief gebied. De toeristen moeten Valkenswaard weer aantrekkelijk gaan vinden”, verklaart ras-Valkenswaardenaar Robert Claassen. Zijn collega Peter Rademaker noemt als allerbelangrijkste drijfveer dat de Valkenswaardenaar weer trots wordt op zijn eigen dorp. ,,Het effect van corona heeft enorm op ons gemoed gewerkt. Wij gaan op zoek naar verwachting, verrassing, veelzijdigheid. Je verheugen op wat er te doen is in het dorp. En we hangen alles op aan de V van Valkenswaard.”

Thema's rond de V

Cruciaal bij het starten van acties is de medewerking van de bewoners. Via de social media en de website Visit Valkenswaard worden steeds verhalen geplaatst om ideeën bij de mensen los te weken. Over iets waarop de mensen zich verheugen. Elke twee weken is een nieuw thema de start van een volgende fase ‘Verheug je op Valkenswaard’. De hoofdletter V is het ankerpunt. De eerste acht weken draait het onder meer om Voordelig Valkenswaard, Vers Valkenswaard, Verrèkes laat Valkenswaard en Vooruit, nog een rondje. Claassen: ,,De sympathieke, beheersbare en herkenbare ideeën worden in concrete acties omgezet. Het economische aspect is zeker van belang, maar het gaat vooral om de saamhorigheid, het welzijn. Het gevoel van weer bij elkaar komen. De ontmoeting is essentieel.”