Valkenswaard wil centrum voor de kunsten

Nieuwe visie

Uit een onlangs uitgebracht rapport over de nieuwe visie op de cultuureducatie wordt duidelijk dat er veel voordelen te behalen zijn door deze samensmelting. ‘Zowel CMD als Theater De Hofnar hebben de ambitie een spilfunctie te vervullen voor het culturele leven van Valkenswaard’, staat beschreven in het rapport.

Het gewenste ‘Centrum voor de Kunsten’ moet hét expertisecentrum worden voor kunst- en cultuureducatie. Met in huis alle kunstdisciplines. Concreet houdt dat dan in dat muziek en dans, het huidige pakket van het CMD, verder ontwikkeld en verbreed moet worden. En dan vooral de dansafdeling. De muzieksectie verdient wel uitbreiding met onder meer pop en urban.

Nieuwe kunstdisciplines

Het onderdeel theater is wellicht haalbaar vanwege de bestaande faciliteiten in de Hofnar. Voor de sector beeldende kunst, met onder meer tekenen en schilderen, keramiek, beeldhouwen, fotografie, film, grafiek en textiel, wordt het wellicht wat complexer. Per onderdeel is immers een gespecialiseerde docent nodig, veelal in speciaal daarvoor uitgeruste ateliers. Ondanks dat er ten tijde van Volksuniversiteit De Draaikolk er al onderdelen van de beeldende kunst in De Hofnar gehuisvest waren.