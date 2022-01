Valkenswaard wil vaart maken met Eurocircuit; sneller op weg naar nieuw bestemmingsplan

Basisscho­len Ekenrooi en De Meent krijgen budget voor cultuuredu­ca­tie

WAALRE - Basisscholen OBS Ekenrooi en De Meent in Aalst krijgen geld van de gemeente Waalre om cultuuronderwijs in te kopen. De gemeenteraad stemde gisterenavond in met een plan om de scholen tot en met 2024 een vast bedrag per leerling te geven.

