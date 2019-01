Valkenswaard wordt hippische hoofdstad van Benelux

Oproep Glibberen of gewoon doorfiet­sen? Hoe gaat het op de fietspaden in Zuid­oost-Bra­bant?

24 januari EINDHOVEN - Het is glibberen en glijden deze week op straat. Toch zijn er veel verschillen. Het ene fietspad is mooi schoon en het andere is een glijbaan. Waar kunt u goed fietsen en waar moet u echt even afstappen? Het ED wil weten hoe het in uw gemeente gesteld is met de fietspaden en vooral ook in welke straat.