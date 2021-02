Valkenswaard worstelt met nieuw chalet voor woonwagenbewoners die letterlijk ziek worden in burgerwoning

Inwoners over toeris­tisch Waalre: het dorp moet niet worden platgelo­pen

4 februari WAALRE - Is er wel genoeg te beleven in het groene hart van Brainport? Moeten er plannen gemaakt worden voor rustzoekers in de gemeente of juist voor de plezierzoekers? Ambiëren de inwoners de komst van voorzieningen als een delicatessenzaak en een luxe wellnessaccommodatie of is het beter om alles te laten zoals het nu is?