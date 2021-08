Valkenswaardenaren brengen boek Zinzucht Zienzucht uit, gedichten in dialect en in beeld

VALKENSWAARD - Jacques van Gerven en Paul van der Meer zijn Valkenswaardenaren, ofwel Valkeswirdsen, die beide met graagte de wereld om zich heen vastleggen. Ieder op eigen wijze: Van der Meer in beeld, vaak in zwartwit en Van Gerven in woord, altijd in dialect. Hun gezamenlijke boek, Zinzucht Zienzucht, verschijnt dit najaar.

‘Steeds wir wandele woorde weg ùit munne kop, umzichtig op zuuk nur de zin van hun bestòn. Noem ik ‘t schrèèfdorst, nirschrèèflust, opschrèèfdwang? Néé, zinzucht, dè is ‘t.’

Jacques van Gerven (1952) is dialectschrijver en maakte als lid van De Sjawi’s jarenlang cabaret in Brabants dialect. Al zijn hele leven schrijft Van Gerven, wiens grote voorbeeld Frans Hoppenbrouwers is, verhalen en gedichten. Vorig jaar won hij de wedstrijd voor het beste Brabantse kerstgedicht en ontving hij ook de Willem Iven-prijs voor zijn verhaal Boerezwaluwe.

„Dialect vind ik een verrijking van de taal; zeker geen verbastering van het Nederlands”, vertelt Van Gerven. ,,Het is een taalvariant met eigen spelling, woordenschat en grammatica. Net zoals dat bij jongeren de straattaal is, betekent in mijn ogen het praten in dialect het delen van een identiteit. Nodig ook. Bijvoorbeeld in de zorg, waarbij je door het spreken van dezelfde taal een ‘dichtbij’ creëert in plaats van afstand te scheppen door standaard Nederlands te spreken.” Paul van der Meer (1968), die werkzaam is als ambulant begeleider in de geestelijke gezondheidszorg, kan dat alleen maar beamen. Naast zijn werkzaamheden in de psychiatrie is Van der Meer actief als straatfotograaf.

‘Steeds wir kèkt hij mee verwondering nur de wirreld um zich heen, grèpt ie ’t hede bij de kraog en verstilt z’n lens ’t unieke moment. Noem ik ‘t kieksmacht, afdrukdrift, kniphonger? Néé, zienzucht, dè is ‘t.’

Van der Meer maakt documentaire-achtige foto’s. Altijd met respect voor de mens die hij in al zijn of haar kwetsbaarheid vastlegt en met een scherp oog voor originele onweerstaanbare objecten. Een verhaal in één foto. Liefst ook met een vleug humor. Van der Meer: „Creativiteit is niet te sturen. Soms ga ik op pad en kom ik na een dag met niks thuis. Soms rolt de ene pakkende plaat na de andere uit mijn toestel. Ik vind het mooi om melancholie te kunnen vastleggen. Dat is bijvoorbeeld aardig gelukt bij het gedicht Straotventers over de Repelaerstaat, waar vroeger Jacques’ ouderlijk huis stond. Maar ik laat ook graag contrasten zien, in zwartwit. Zonder opsmuk, want dat brengt de foto terug tot de abstracte vorm die het moet hebben. Net zoals bij een gedicht, waar alleen de woorden ertoe doen.”

Zinzucht Zienzucht telt 132 pagina’s en er staan 64 gedichten en foto’s in. In de voorverkoop kost het boek 12,50 euro. Auteur en fotograaf hoeven er niets aan te verdienen: de opbrengst gaat naar het Ronald McDonald Kinderfonds Nederland.