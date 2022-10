Valkenswaards Kamerkoor jubileert: ‘Wij kunnen ook schitteren in kleine werkjes’

Voorzitter Theo van Amstel wijst subtiel op de veelzijdigheid van zijn koor. Het hoeft niet altijd groots, met een orkest en veel solisten. ,,Wij kunnen ook schitteren in kleine dingetjes.” Hij noemt meteen een scratch-uitvoering tijdens het Vogelverschrikkerfestival. ,,In drie kwartier tijd brachten we twaalf liederen waarin allemaal verschillende vogels een hoofdrol vertolken. Zelf bij elkaar gezocht. Geweldig om te doen.”

Het wordt een bijzondere muziekuitvoering, belooft Van Amstel. Het veertigjarig bestaan van het Valkenswaards Kamerkoor wordt gevierd met een jubileumconcert op 16 oktober in Theater De Hofnar.

Bijzonder, mede omdat dirigent Marcel Driessen dan ook zijn zilveren dirigentenjubileum bij het VKK viert. Tijdens dat concert gaat er een grote wens van de muzikaal leider in vervulling. Driessen dirigeert voor het eerst de ‘Vesperae Solennes de Confessore’ van Mozart. ,,Midden jaren tachtig, in mijn studententijd, zong ik dit stuk voor het eerst in een conservatoriumkoor. Toen wist ik al meteen dat ik dit werk ook nog ooit wilde dirigeren. Met een goed koor.”

‘Feestelijke klanken’ na een periode van stagnatie

Heezenaar Theo van Amstel, ook al bijna een kwart eeuw lid, is blij dat zijn koor weer eens kan aantreden. Voor het eerst sinds corona. Die tijd omschrijft hij als een periode van stagnatie. Nauwelijks zingen. Geen vooruitzichten. Geen plannen maken. In alle opzichten een spiraal naar beneden. ,,Met dit concert kunnen we weer eens flink voor de dag komen. Mooie stukken van een goed niveau. En volop feestelijk klanken.”

Het Valkenswaards Kamerkoor is steeds op zoek is naar muzikale variatie. Zo komt het koor tot de meest uiteenlopende werken, uitgevoerd in allerlei samenstellingen. De Johannespassion van Bach, de kameropera Dido en Aeneas van Purcell, The Armed Man van Jenkins in het kader van 70 jaar bevrijding van Valkenswaard.

Driessen herinnert het zich: ,,Een grote groep van tientallen medewerkers met symfonieorkest. Ons koor als basis, aangevuld met tientallen amateurgastzangers en -zangeressen. Een ‘Groot Valkenswaards Kamerkoor’.”

Alle stemmen blijven goed ‘bezet’

De jubilerende dirigent laat ook steeds jongeren deelnemen en meegenieten van klassieke uitvoeringen van zijn koor. Zoals bij de Nicolascantate van Benjamin Britten en het Gloria van Vivaldi. Voor Van Amstel geeft dat een dubbel gevoel. ,,De jeugdigen genoten enorm. Ze hebben belangstelling voor projecten. Helaas heeft het nog niet geleid tot een directe aanvulling voor het koor.”

Toch blijven bij het VKK alle stemmen goed bezet. Met 22 leden kan het koor een grote verscheidenheid aan werken blijven presenteren. De zangers en zangeressen zijn na corona weer aardig in hun ritme gekomen. ,,We hebben de voorbije decennia laten zien van vele markten thuis te zijn. We brengen muziek van verschillende stijlperiodes. Kleine a-capellawerken en ook grote stukken met orkestrale begeleiding. Beide aspecten zijn ook tijdens ons jubileumconcert te horen. Vuurwerk gegarandeerd.”

Het VKK-jubileumconcert is op 16 oktober in Theater De Hofnar. Aanvang 15.00 uur. Zie hofnar.nl