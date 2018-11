Valkenswaards Kamerkoor zingt bijzondere Messiah

Auto ramt gevel van huis na ongeluk in Valkens­waard

16:32 VALKENSWAARD - Een auto is dinsdagmiddag een huis aan de Gagelstraat in Valkenswaard binnengereden. Dat gebeurde na een ongeluk op de weg. Het voertuig raakte van de weg en doorboorde de gevel. Eén van de twee inzittenden raakte gewond. Binnen was niemand thuis.