Valkenswaards raadslid Ruud van Dijk lijkt verdwenen van de politieke radar

Prins Tom heerst over Baltrap­pers in Aalst

19 november AALST - In een overvol Huis van Waalre is zaterdagavond prins Tom geïnstalleerd als de nieuwe heerser over Ballegat. De prins, in het dagelijks leven beter bekend als Tom Kantelberg, woont samen met Mieke van Loon en heeft een zoon: Jona.