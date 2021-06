Valkenswaards stel mag vergoeding houden, ondanks terugkeer naar woonwagen

VALKENSWAARD - Het stel dat in Valkenswaard na jaren in een huurhuis een nieuw te plaatsen chalet toegewezen heeft gekregen, hoeft eerder ontvangen verhuisvergoedingen niet terug te betalen.

Volgens de gemeente is het bedrag van in totaal 10.658 euro niet terug te vorderen. Het stel tekende in februari 2014 een zogenoemde vaststellingsovereenkomst met de gemeente waarin beide partijen afspraken hebben gemaakt over de verhuizing naar een huurwoning van de Valkenswaardse corporatie Woningbelang.

Aanleiding voor die verhuizing is de opheffing van het woonwagenkampje aan de Boomvalk, de plek waar het stel tot die tijd een woonwagen en standplaats van de gemeente huurde. Het paar kreeg toen drie opties voorgelegd: verhuizen naar een eengezinswoning aan de Lannervalk, naar een reguliere huurwoning van Woningbelang of naar een woonwagen in Lage Heide.

Ongenoegen

Het stel koos voor een reguliere woning en woont daar nu ook sinds de opheffing van het kampje aan de Boomvalk. Maar die woning levert het tweetal nu klachten op. Het stel wordt letterlijk zo ziek in de huurwoning, dat ze via de gemeente op medische gronden een nieuw chalet toegewezen heeft gekregen.

Dat chalet wordt geplaatst op een perceel aan de Loonderweg, tot ongenoegen van een aantal buurtbewoners. Ook in de gemeenteraad leidde het besluit tot gefronsde wenkbrauwen. Bij de gemeente hebben zich nu overigens meer ex-woonwagenbewoners gemeld die ook weer voor een woonwagen in aanmerking willen komen.

Wettelijk verplicht

De vergoeding van ruim 10.000 euro die het stel eerder van de gemeente ontving, bestaat uit een aantal onderdelen. Volgens de gemeente was de verhuiskostenvergoeding van 5.658 euro een wettelijke verplichting vanuit de verhuurder, in dit geval de gemeente. De verhuurder is verplicht zo'n vergoeding te betalen als de huurder de woning buiten zijn schuld om moet verlaten. Dat was hier ook het geval, aldus de gemeente, die stelt dat die vergoeding wettelijk gezien niet kan worden teruggevorderd.

Het tweede deel van de door Valkenswaard betaalde vergoeding bestond ui t een zogenoemde stimuleringsbijdrage van 5.000 euro. Die werd destijds verstrekt omdat de keus voor een reguliere huurwoning de gemeente uiteindelijk veel geld heeft bespaard, zo luidt de redenering.

Want als het stel voor een nieuwe woonwagen had gekozen - iets wat ze nu dus op medische gronden alsnog doen - had de gemeente daarvoor een investering moeten doen die veel onrendabeler zou zijn geweest.

,,Feitelijk is dit dus een besparing ten opzichte van de andere keuze. Aan de stimuleringsbijdrage was en is daarom ook geen terugbetalingsverplichting verbonden", zo laat de gemeente desgevraagd weten.