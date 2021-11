Valkenswaardse Aimée-Beau zet klasgenoten aan tot actie voor Kika: ‘De klas wilde heel graag iets doen’

VALKENSWAARD - Om hun zieke klasgenootje Aimée-Beau een hart onder de riem te steken én geld in te zamelen voor Kika, hielden de leerlingen van groep 7 van basisschool ’t Smelleken woensdagochtend een sponsorloop in Valkenswaard.

Ze had zelf graag een rondje door het Wilhelminapark meegelopen, samen met haar klasgenoten. Maar omdat de 10-jarige Aimée-Beau onlangs positief is getest op corona en ze dus in quarantaine zit, slaat ze de actie gade vanuit een stilstaande auto aan de rand van het park.

Burgemeester Anton Ederveen is uitgenodigd om het startsein te geven. ,,Het gaat er niet om hoeveel geld jullie ophalen, veel belangrijker is dat jullie dit samen dóen”, drukt hij de kinderen vlak voor de start op het hart. De sponsorloop is een initiatief van de leerlingen zelf, vertelt docent Roel Coenen. ,,De klas wilde heel graag iets doen, en daar is dit uitgekomen. Ze zijn er al vanaf eind september mee bezig.”

Zenuwen aan de kant

Aimée-Beau was zeven jaar oud toen ze last kreeg van uitvalsverschijnselen, vertelt vader Rachid Guellafi. De oorzaak werd al snel gevonden: een tumor in haar hersenen. ,,Een relatief goedaardige tumor - voor zover die bestaan -, maar hij duwt wel zenuwen aan de kant.” Een operatie volgde, maar de tumor kon niet volledig worden verwijderd.

Ondanks de onzekerheden die dat met zich meebracht, kon Aimée-Beau in de periode die volgde toch doorgaan met haar leven. ,,Natuurlijk zijn er ook moeilijke momenten, maar Aimée is van nature heel positief en ook heel open. Ze vond het ook belangrijk om op school over haar ziekte te vertellen.” Toen ze vorig jaar toch weer klachten kreeg, werd besloten een anderhalf jaar durend chemokuur-traject in te zetten. Daar zit ze nu middenin.

Nagellak-actie van Tijn

,,Daar hopen we de tumor stabiel mee te krijgen. En wie weet zijn er straks nieuwe technieken, waarmee meer mogelijk is. Dat kan snel gaan.” Als voorbeeld noemt vader Rachid de robot-arm die het Prinses Máxima Centrum in Utrecht kon aanschaffen dankzij de succesvolle nagellak-actie van Tijn Kolsteren, die in december 2016 ontstond bij het Glazen Huis in Breda. Die robot kan gebruikt worden om heel precies biopten te nemen uit diep gelegen hersentumoren of om daar heel nauwkeurig medicatie toe te dienen.

Aimée-Beau vindt het volgens haar vader ‘superleuk’ dat de twee groepen 7 een actieweek - met ook presentaties voor medeleerlingen en een flessenactie - hebben opgezet. ,,De school gaat er sowieso super mee om, dat is echt heel bijzonder.” Eind volgende week wordt de opbrengst van de actie bekendgemaakt.