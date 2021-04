Valkenswaardse bakkerij Hoekx voortaan hofleverancier

Iets minder mensen met corona in ziekenhuis in Zuid­oost-Bra­bant, maar de ic’s liggen gewoon vol

13 april EINDHOVEN - Het aantal coronapatiënten in de vier ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant is ten opzichte van vorige week dinsdag licht afgenomen. Maar de vlag gaat niet uit, want de intensive cares liggen ‘gewoon’ vol.