‘Valkenswaardse bus’ naar Pius X-College in Bladel blijft rijden

Valkenswaard startte in schooljaar 2019/2020 bij wijze van proef met het vervoer, met name bedoeld voor leerlingen die praktijkonderwijs en onderwijs in de zogenoemde Wereldklas (voor eerste opvang anderstaligen) volgen. De gemeente doet dat omdat beide onderwijsvormen niet in Valkenswaard worden aangeboden en omdat de reguliere busverbinding tussen Valkenswaard en Bladel verre van ideaal is. Leerlingen moeten dan namelijk een of twee keer overstappen. Met de fiets bedraagt de afstand ruim 20 kilometer enkele reis.