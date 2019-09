Valkenswaardse gemeenteraad wil curieuze parkeerdeal van wethouder in openbare vergadering bespreken

VALKENSWAARD - De Valkenswaardse gemeenteraad wil in de eerstvolgende openbare raadsvergadering opheldering van het college van B en W over de curieuze parkeerdeal die wethouder Theo Geldens in maart sloot met de organisator van GP motorcross.

Het onderwerp is toegevoegd aan de agenda van de al eerder geplande raadsvergadering van donderdag 26 september. De raad wil in de tussentijd meer duidelijkheid krijgen over de gang van zaken. Ze vraagt het college daarom alles op een rijtje te zetten in een informatiebrief. Ook wil ze dat schriftelijke vragen van raadsleden al zoveel mogelijk worden beantwoord in de opmaat naar de raadsvergadering.

Dat is de uitkomst van het extra overleg dat de fractievoorzitters gisteren hebben gevoerd in het presidium, het dagelijks bestuur van de raad. Dat overleg was ingelast naar aanleiding van publicatie in het ED over de opmerkelijke overeenkomst die wethouder Theo Geldens (Helder & Gedreven) in de rechtbank sloot met de organisator van de Grand Prix motorcross. Die organisator beschikte drie dagen voor de start van het evenement niet over een geldige parkeervergunning. Geldens gaf uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid toch toestemming om te parkeren op de gewenste plek, zodra de organisator 5.000 euro had overgemaakt naar rekening van de wijkraad van Dommelen, waar de meeste overlast wordt ervaren van het circuit. De wijkraad wilde het geld niet hebben en stuurde het naar de gemeente.