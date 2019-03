Valkenswaardse horecabazen krijgen een bezoekje: hoe toegankelijk is hun café?

De groep belangenbehartigers is verenigd in de projectgroep Agenda 22. Die club vraagt met het gelijknamige VN-verdrag in de hand aandacht voor toegankelijkheid. ,,Daarin is vastgelegd dat iedereen zelfstandig aan de samenleving moet kunnen deelnemen en op de manier zoals hij of zij dat wil”, zegt Huub Franssen namens de projectgroep. Tien leden van de projectgroep brengen de komende tijd in duo’s bezoekjes aan de eet- en drinkgelegenheden. ,,We begrijpen best dat niet elke ondernemer binnen een paar weken een invalidentoilet kan laten maken. Dat verwachten we ook niet.”

Bewustwording

Het belangrijkste punt voor de projectgroep is bewustwording bewerkstelligen. Niet alleen bij horecaondernemers, maar bij iedereen. ,,We willen het gesprek hierover op gang brengen. Twaalf tot vijftien procent van de Nederlandse bevolking heeft een beperking. In Valkenswaard zal dat percentage niet veel anders zijn. Je ziet het ook niet altijd direct: dat iemand blind is, of in een rolstoel zit, dat ziet iedereen wel. Maar dat een persoon slechthorend of slechtziend is valt lang niet altijd op. We hopen dat andere burgers daar rekening mee kunnen houden. Daar blijven we aandacht voor vragen.”