Valkenswaardse ijssalon Enjoy na vier jaar gesloten

Op vrijdag 27 september gaat de deur definitief dicht. In het voorjaar van 2015 is Mariëlle van Wermeskerken in het Valkenswaardse winkelcentrum gestart met yoghurtijs. Ze stapte over van een managementfunctie in de horeca naar een eigen bedrijf in haar geboorteplaats. De deuren van haar ijssalon Enjoy! waren het gehele jaar geopend, met in het voorjaar en de zomer veel aanloop, mede dankzij een terras. In de wintermaanden lag de nadruk op warme hapjes zoals crêpes, hotdog of een soepje.